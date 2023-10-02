الرئيس السيسي يشيد بوزير الري: بشكره قدام الشعب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قائلا: «هقول للدكتور هاني إن الـ2000 أو الـ3000 عمل اللي هما خطير وخطير جدا، من فضلك تعرضوا عليا يا دكتور مصطفى، وهناخد القرار إننا نخش وننهيم في أقرب فرصة، علشان منسبش حاجة تمثل خطر بالشكل دة ونسيبها».

وأضاف السيسي خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «الدكتور هاني كان دكتور جامعة في ألمانيا، ولما قلت له تيجي تشتغل معانا قالي آجي، قلت له هتتعرض لكتير من الحاجات الموجودة في مصر فتحمل ما يحدث لك، أنا بشكرك قدام الشعب المصري».