مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بسوهاج

لقي شابان مصرعهما، وأصيب ثالث في حادث تصادم تروسيكل وسيارة نصف نقل بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز طما بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أن طرفي الحادث كل من سيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو «المتولي ا ا» سن 27 سائق ومقيم القاهرة وتروسيكل قيادة المدعو «إسلام ر ع ع» سن 40 عاما عامل ومقيم بندر طما ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة بالتروسيكل من الجانب الأيسر حال دوران الأخير من أحد الفتحات بالطريق.

مصرع شابين بالحادث

نجم عن الحادث وفاة كل من قائد التروسيكل ومرافقه المدعو «محمود ع ع م» سن 24 عاما عامل ومقيم بندر طما وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طما المركزي وإصابة مرافقهما المدعو «زياد ا ا» سن 17 عاما عامل ومقيم بذات الناحية باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن وتورم وكدمة بالعين اليمنى.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي وبسؤال قائد السيارة والمصاب وشقيق المتوفى الأول المدعو «سلامة ر ع ع» سن 45 عاما مزارع ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق نفى الأخير الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.