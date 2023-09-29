وفاة اليوتيوبر ابراهيم السهيمي.. حادث مروع ينهى حياة الشاب وطفلته

خبر وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثر في قلوب رواد السوشيال ميديا، بعد تعرضه لحادث سير مأساوي أنهى حياته هو وطفلته، خاصة أنه ما يزال شابًا في العشرينيات من عمره، بخلاف أنه اشتهر بقناته عبر تطبيق الصور الشهير «سناب شات»، وفق موقع «المرصد» الكويتي.

وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي

كلمات مؤثرة تعكس الحزن والتأثر لوفاة اليوتيوبر ابراهيم السهيمي، كتبها رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس»، ناعين السهيمي وابنته، إذ كتب أحد أقاربه: «توفي إلى رحمة الله تعالي زوج أختي إبراهيم السهيمي، أثر حادث مروري، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يبلغنا بشفاء أختي».

وفي الساعات القليلة الماضية، أكدت المواقع الإخبارية الخليجية وفاة اليوتيوبر ابراهيم السهيمي الخبر الذي تداولته صفحات السوشيال ميديا، عن رحيله هو وابنته في حادث سير مؤلم في منطقة الجموم بمكة، بعدما أعلن صانع المحتوى السعودي ثنيان خالد، خبر وفاة «إبراهيم» ونشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا له بأن يرحمه الله ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وبعد انتشار الخبر أصيب المتابعين بحالة من الحزن والصدمة.

وكان مع اليوتيوبر إبراهيم السهيمي، في الحادث الأليم الذي أنهي حياته طفلته الصغيرة، التي لحقت به بعد ساعات من وفاته.

معلومات عن إبراهيم السهيمي

بعد وفاة ابراهيم السهيمي، نستعرض أبرز المعلومات عنه، وفق «المرصد» الكويتية:

- اسمه إبراهيم السهيمي، سعودي ومنشئ محتوى عبر موقع «سناب شات».

- في العشرينيات من عمره، تحديدًا 24 عامًا، تزوج منذ عامين ولديه طفلة لحقت به بعد ساعات من وفاته.

-كان «السهيمي» يدرس بإحدى الجامعات في كندا.

- مرضت زوجته بعد خبر وفاته، ويدعوا شقيقها لها بالشفاء أثر صدمة وفاة زوجها.

ونشر أحد الحسابات الرسمية عبر تطبيق «سناب شات» من المتابعين لإبراهيم السهيمي صورًا لزفافه وعلق: «بالأمس كانوا بزفافه واليوم يصلون عليه»، وتابع الحساب نشر عدة صور للحادث قائلًا: «الله يصبرهم ويعوض عليهم» بجانب مجموعة من الصور للراحل الذي ترك خبر وفاته أثرًا في قلوبهم فقد رحل عنهم كان قبلها يجلس معهم ويتبادلون الأحاديث.