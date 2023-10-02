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هاني سويلم: نستهدف تطوير منظومة ري قادرة على توصيل المياه لكل مزارع وبيت

كتب:

منى صلاح
03:12 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الدكتور هاني سويلم

الدكتور هاني سويلم

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إننا نستهدف تطوير منظومة وشبكة ري قادرة على توصيل المياه لكل مزارع ولكل وبيت أو مصنع بالمقدار والتوقيت المطلوبة، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2014 تحولت أراضي إلى البوار بسبب عدم وصول المياه لسوء منظومة الري، لتتدخل الدولة بمشروع تأهيل الترع أحد مشروعات الري المهمة في الوقت الحالي تعمل على توصيل المياه لنهايات الأراضي الزراعية واستعادة الجسور.

وأضاف هاني سويلم، خلال عرض رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أنَّه تم تطوير 33 ألف كيلو متر ترع و33 ألف كيلو متر مصارف، وتم الانتهاء من تطوير 7,800 كيلو متر بإجمالي نفقات 25 مليار جنيه وجاري تأهيل 3,100 كيلو متر بتكلفة 10 مليار جنيه وفي المستقبل نخطط لـ 1,500 كيلو متر خلال عامين بتكلفة 7 مليارات جنيه وتقييم لكل ترعة على حدة لعمل التأهيل اللازم، حسب نوع التربة وحالتها.

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