عاجل.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، عن أن الخميس المقبل، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023، في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وقال «شحاتة»، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل أجره اليومي.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال وشعب مصر، مؤكداً أن هذا النصر المجيد أعاد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها ووحدة صفوفها في مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناؤها من تضحيات وبطولات.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة في كتاب دوري لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والدكتورة حنان أحمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.