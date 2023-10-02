«نتقل الملابس للأطفال ولا نخففها؟».. «الأرصاد» ترد على السؤال المحير للأمهات

شهدت البلاد تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع غياب أشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار وحتى منتصف الظهر، وهو ما تسبب في شعور بعض الأمهات بالحيرة تجاه عدد قطع الملابس التي يمكن للأطفال ارتداءها خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

حيرة الأمهات بشأن ملابس الأطفال

وشهدت العديد من المجموعات الخاصة بـ«الماميز» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تساؤلات العديد من الأمهات بشأن أعداد قطع الملابس التي يمكن تلبيسها للصغار خاصة مع التغير الملحوظ في درجات الحرارة والشعور بطقس لطيف خلال الساعات الأولى من اليوم.

وردًا على تلك التساؤلات المحيرة، أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الوقت لا يزال باكرًا بشأن التفكير في زيادة أعداد قطع الملابس التي يتم ارتداءها خاصة الصغار، وذلك لأن درجات الحرارة العظمى ستظل كما هي حتى الأربعاء المقبل، وتكون الأجواء مائلة للحرارة نهارًا ولطيفة على معظم الأنخاء ليلًا.

وتابع القياتي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنه في حال رغبة الأمهات بالاطمئنان على صغارهن عند النزول في الصباح الباكر خاصة مع الغياب الملحوظ لأشعة الشمس، يمكن تزويد قطعة واحدة فقط للطفل فوق ملابسه، بحيث يسهل خلعه لها في منتصف اليوم عند الشعور بالحرارة، «ممكن نزود قطعة واحدة في اللبس عشان الطفل يقدر يخلعها لما الشمس تطلع في نص اليوم وقت الشعور بالحر».

نصائح لحماية الأطفال من التقلبات الجوية

ومع التغير الملحوظ في حالة الطقس والتسبب في التغيرات الجوية، عادة ما يكونوا الصغار عرضة للإصابة بنزلات البرد المختلفة وذلك لطبيعة ضعف أجهزة مناعتهم بسبب مراحلهم العمرية، لذا قدم الدكتور خليفة مختار أخصائي طب الأطفال، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح يجب على الأمهات اتباعها خاصة مع أول أيام العام الدراسي، وهي:

• ضرورة غسل الأطفال للأيدي جيدًا بالماء والصابون، خاصة عند لمس العين أو الأنف أو الفم.

• ارتداء الأطفال الملابس المناسبة لحالة الطقس، ليست شتوية أو صيفية بسبب التقلب في درجات الحرارة

• تناول المشروبات التي تقوي جهاز المناعة، فيما بينها التي تحتوي على فيتامين «سي».

• الحصول على كميات وفيرة من الماء.