أسعار الطماطم في الأسواق اليوم.. انخفاض جديد بسبب «الشتلة الشتوية»

انخفاض مستمر سجلته أسعار الطماطم في الأسواق بمحافظات الجمهورية كافة، مع بدء حصاد الشتلة الشتوية من المحصول.

انخفاض أسعار الطماطم

وسجلت أسعار الطماطم اليوم 12 إلى 14 جنيها للكيلو في الأسواق، ويتباين السعر من مكان لآخر حسب الحي أو المدينة، وذلك وفقا لجولة قامت بها «الوطن» في الأسواق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم فى سوق العبور بين 10-11 جنيها، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الفواكه في سوق العبور

أما أسعار الفواكه فسجلت الآتي:

تراوح سعر الجوافة بين 8 إلى 18 جنيها.

تراوح سعر المانجو العويس من 27 إلى 47 جنيها.

تراوح سعر الموز من 9 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر العنب بناتي أصفر وأحمر من 18 إلى 24 جنيها.

تراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيها.

تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي من 25 إلى 35 جنيها.

تراوح سعر الكمثرى من 12 إلى 22 جنيها.