الذهب يحقق خسائر كبرى ويهبط إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر

تراجع سعر الذهب لأقل من 1850 دولارًا للأوقية اليوم، حيث انخفض إلى أدنى مستوياته خلال 7 أشهر، مع وجود ضغوط من الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

المستثمرون يشعرون بالقلق

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال سيناريو ارتفاع سعر الفائدة لفترة أطول بالولايات المتحدة، بعدما اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي وقفة مشددة خلال اجتماع السياسات في سبتمبر الجاري، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة في حيازة السبائك التي لا تدر عائدا، الأمر الذي سيقوض جاذبيتها.

وأظهرت البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي، أنّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع إلى أقل من المتوقع خلال أغسطس الماضي، بينما حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية عند 2.1% في الربع الثاني.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية خلال الأسبوع الجاري، من أجل الحصول على مزيد من الإرشادات، بحسب «تريندينج إيكونيمي».