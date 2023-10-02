سعر الذهب اليوم الاثنين 2-10-2023 في الصاغة.. «بكام عيار 21؟»

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين 2-10-2023 في الصاغة، خلال بداية التعاملات، إذ أن سعر جرام الذهب عيار 21 جاء الأكثر مبيعًا بـ2160 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة، بحسب بيانات بورصة الذهب.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الاثنين 2-10-2023 في الصاغة، يمكن التعرف على جميع أسعار الأعيرة والجنيه الذهب والذهب عالميًا في السطور التالية بالتفاصيل.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر الذهب عبار 24 في بداية التعاملات، الذي يعد الأكثر نقاءً بـ2469 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 1851 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 بـ 1440 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 بـ1234 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، جاء بـ1849 دولارًا أمريكيًا.