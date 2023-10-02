استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 2-10-2023

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين 2-10-2023، بعد فترة من استقرار سعره مقابل الجنيه المصري، حيث وصل سعره في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص سعر الدولار في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بالنسبة لسعر الدولار في بنك قناة السويس يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.