أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 1-10-2023 في البنوك المصرية إذ لم يطرأ أي تغير في الأسعار منذ تعاملات شهر سبتمبر الماضي؛ ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الأحد 1-10-2023 في البنوك المصرية 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما يبلغ سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- وبالنسبة لسعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك قناة السويس يبلغ 30.85 جنيه للشراء أما سعر البيع يسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار اليوم الأحد في بنك القاهرة وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.