تعرف على سعر الدولار في ختام تعاملات بالبنوك اليوم السبت

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت، موضحا أن تلك الهدوء مستمر منذ نهاية العمل داخل البنوك المصرية يوم الخميس الماضي ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه بيعاً و30.90 جنيه شراءً.

سعر الدولار في بنك مصر

- كما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية يسجل 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة يبلغ 30.95 جنيه بيعا أما سعر الشراء يسجل 30.85 جنيه.