«الأرصاد» تكشف ذروة الموجة الحارة اليوم.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، اليوم؛ لتكون ذروة الموجة الحارة اليوم الجمعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية، لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ذروة الموجة الحارة

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع ويشهد اليوم ذروة الموجة الحارة، ثم تنتهي غدا لتعود درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف السبت.

اعتبارا من الأحد المقبل، ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، أشار بيان الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 24

العاصمة الإدارية 36 24

أكتوبر 36 24

بنهـــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 36 25

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 22

السلوم 36 21

سيوة 36 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 21

أسيوط 41 22

سوهاج 42 25

قنا 44 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 44 23

أبو سمبل 45 27