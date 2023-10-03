للأطباء المصريين بالخارج.. خطوات التسجيل في استمارة «الهجرة» الإلكترونية

شهدت الأيام القليلة الماضية، إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمارة إلكترونية لتسجيل الأطباء المصريين بالخارج، من الراغبين في دعم المنظومة الصحية في مصر، وذلك استجابة لمطالب عدد كبير من الأطباء المغتربين، لإتاحة الفرصة لهم لدعم منظومة الصحة داخل وطنهم الأم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات تسجيل الأطباء المصريين بالخارج الاستمارة الإلكترونية، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

خطوات تسجيل الأطباء المصريين بالخارج الاستمارة الإلكترونية

1- تبدأ خطوات تسجيل الأطباء المصريين بالخارج بملء الاستمارة الإلكترونية، من خلال زيارة هذا الرابط.

2- يشترط توضيح تخصص الطبيب.

3- تسجيل توقيت الزيارة.

4- تسجيل نوع الدعم الراغب في تقديمه الطبيب ووسائل التواصل معه.

5- تسجيل السيرة الذاتية.

6- بعد ذلك يتم موافاة وزارة الصحة بتلك المعلومات لتنسيق الجهود والاستعانة بهم طبقًا لتخصصاتهم.

فتح مجال المناقشة مع جميع الجاليات المصرية بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للأطباء المصريين بالخارج، جاء تنفيذا لمطالبهم خلال اجتماعات الفيديوكونفراس، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، التي أطلقتها الوزيرة منذ بداية عملها، لفتح مجال مناقشة مع جميع الجاليات المصرية بالخارج، لعرض عليهم إنجازات وأنشطة الوزارة بشكل مستمر، والاستماع إلى متطلباتهم والمشاكل التي يواجهونها داخل الدول المضيفة.

وأضافت وزيرة الهجرة، في بيان لها، أن المصريين بالخارج هم جزء من الوطن الأم، وتحرص دائما على دمجه بمشروعات ومبادرات الوطن الأم.