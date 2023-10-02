طقس البحر الأحمر اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وإعلان حالة الطوارئ

شهدت مدن البحر الأحمر اليوم، تقلبات في الأحوال الجوية وانخفاضا في درجات الحرارة، وتكاثف الغيوم والسحب، فضلا عن وجود رياح شديدة بلغت سرعتها 30 كم في الساعة وارتفاع في أمواج البحر، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، بينما لم تتأثر حركة الأنشطة البحرية وتعمل مواني البحر الأحمر بكامل طاقتها.

حالة الطقس في البحر الأحمر

ورفعت أجهزة البحر الأحمر، درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية والأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، إذ حذرت «الأرصاد» من سقوط أمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

رفع درجة الاستعداد في البحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى رفع الاستعدادات لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها، خاصة على جنوب البحر الأحمر، التي تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق السريعة.

وشدد محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن، بمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة وتوخي الحذر والحيطة، وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن للإبلاغ الفوري في حالة سقوط أمطار، وإعلان حالة الطوارئ.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان على صفحتها الرسمية، إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، وسرعة شدة الرياح وتوقعات بسقوط الأمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.