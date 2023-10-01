تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 10، وجرى تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و448 شاحنة و36 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و165 شاحنة و23 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و283 شاحنة و13 سيارة.

ميناء سفاجا

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بأمس العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و176 شاحنة، ويشهد الميناء رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن، وهي «أيلة، سينا، وبريدج»، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة إنجي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1129 راكبا بموانيها.