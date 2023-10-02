تفاصيل حفل «مستقبل وطن» في قنا بمناسبة ذكرى أكتوبر اليوم.. يبدأ 4 مساءً

ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مساء اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بميدان الساعة، في حضور قيادات حزبية وشعبية من كل أنحاء المحافظة.

تفاصيل حفل «مستقبل وطن» اليوم

وحصلت «الوطن» على تفاصيل الحفل الضخم، إذ يحييه الفنان الشاب أحمد جمال، كما توجد عروض فنية أخرى تقيمها فرقة قنا التابعة لقصر الثقافة بالمحافظة، فضلا عن عرض فيلم تسجيلي على شاشات ضخمة عن إنجازات الدولة والمشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الانتهاء من استعدادات الحفل

وقال وائل ممتاز، أمين إعلام حزب مستقبل وطن، إنّ الحزب أنهى كل استعدادات الحفل اليوم، من تجهيز أرضية المكان وكل الأمور المتعلقة به، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد «ممتاز» أنّ الحفل سيبدأ في تمام الساعة الرابعة مساءً، وهو مجاني تماما لجميع مواطنى المحافظة، ويحضره الشخصيات العامة بالمحافظة فضلا عن قيادات المراكز وأعضاء الحزب.