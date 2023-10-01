«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار.. قد تمتد إلى القاهرة الكبرى 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن وأماكن تساقط الأمطار، إذ تشير خرائط الطقس وآخر صور رصدتها الأقمار الصناعية، إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه خلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار

وحول أماكن تساقط الأمطار، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20: 30%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين 2 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 26 درجة مئوية.