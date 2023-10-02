أكاديمية الفنون تعلن موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، موعد الكشف الطبي للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للنقد الفني، غدا الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023.

مواعيد الكشف الطبي للنقد الفني

وذكر بيان المعهد العالي للنقد الفني، أنّ موعد الكشف الطبي لكل الطلاب المتقدمين لدبلومات النقد والتذوق، سيكون يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 من الـ10 صباحا وحتى الـ12:30 ظهرًا، بقاعة ثروت عكاشة بجوار المعهد.

مواعيد الكشف الطبي للفنون المسرحية

فيما أعلن المعهد العالي للفنون المسرحية أنّ موعد الكشف الطبى للطلاب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 أكتوبر 2023، بقاعة ثروت عكاشة في تمام العاشرة صباحًا على أن يتم دفع رسوم الكشف الطبي من خلال من خلال فيزا.

موعد امتحان النقد الفني

كانت الأكاديمية أعلنت مؤخرا أنّ موعد امتحان القبول للمتقدمين لدبلوم النقد ودبلوم التذوق سيُجرى يوم الاثنين 9 أكتوبر، على أن يكون الحضور في الـ3:30 عصرا، للحصول على رقم الجلوس، وسيكون بعد الامتحان التحريري، وتوجد مقابلة شخصية للمتقدمين.