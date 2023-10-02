طارق الشيخ يُحيي حفلًا في العريش بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

يحتفل الفنان طارق الشيخ، مع جمهوره، اليوم الاثنين، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال حفل غنائي مفتوح للمواطنين، وذلك في ميدان الساعة بمدينة العريش في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ونشر طارق الشيخ، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فور وصوله مدينة العريش، صباح اليوم، وعلق عليها بقوله: «إن شاء الله في أقوى حفلات العريش بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.. وأحلى صباح على جمهوري، وأحلى ناس في العريش.. انتظروني بالليل معاكم لايف من الحفلة».

وكان الفنان طارق الشيخ، قد طرح قبل أيام، أغنية جديدة تحمل اسم «الحساب برجولة»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بالتزامن مع نهاية موسم صيف 2023، وهي من كلمات أبو مالك، وألحان ليل المحمدي، وتوزيع بلوكة المزيكاتي.

وتقول كلمات الأغنية:

ومين حب وما عاشي جراح

ومين في الدنيا متعلمش

ساعات الوحدة تبقي براح

في وقت اللمه فيه ما تفدش

ياعرق الهم جدرك فين

وجاي منين انا معرفشي

اخاف احكي واقول وجعي

لناس بتخون ومبترحمش