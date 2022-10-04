«التعليم»: إسناد تدريس مادة المهارات المهنية لأخصائي المكتبات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بحظر استغلال المكتبة وأثاثها في المدارس في غير الأغراض الخاصة بالمكتبة ولا يجري التوسع في الفصول على حساب المكتبات؛ إذ أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه وهذه التعليمات طبقا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 10 بتاريخ 26 فبراير 2015 والكتاب الدوري رقم 28 بتاريخ 8 أكتوبر 2015.

دمج وتفعيل الأنشطة التربوية

وأكدت الوزارة في خطاب مرسل للمديريات، أنه يسند لأخصائي المكتبات تدريس منهج التربية المهنية نظرا لأنه له صلة أساسية بمنهج التربية المكتبية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة واستراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية، ودمج وتفعيل الأنشطة التربوية كجزء ضروري لتطوير موهبة ومهارات الطلاب اللازمة في العصر الحالي، ولما كان للمكتبة المدرسية ولأخصائي المكتبة دور فعال في تحقيق تلك الاستراتيجية باعتبارها مركزا لمصادر التعليم.

«تعليم الجيزة» توقع بروتوكول تعاون مع الأزهر

وفي سياق منفصل، وقعت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لخدمة العملية التعلمية للطلاب ونشر الوعي الديني ووضع حلول للقضايا المجتمعية، وبث القيم الجمالية وسط الطلاب، ومواجهة ظاهرة العنف داخل المدارس وعمل قوافل توعية تجوب مدارس الجيزة تضم عددًا من قيادات الأوقاف ورجال الدين لنشر التعاليم السمحة للدين الإسلامي والتأكيد على ضرورة التعاون وحب الوطن وغرس روح الانتماء والولاء.

وأكد أشرف سلومة، وكيل تعليم الجيزة، في بيان له، التعاون المستمر مع الأزهر الشريف والأوقاف من خلال البروتوكول الذي يسهم في تعزيز الثقة بين التعليم والمؤسسات الدينية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

«فاروق»: شرح الفصل لا غنى عنه

وفي سياق منفصل، أكد سامح فاروق، مدير مدرسة القديس يوسف الفرير، أن المدرسة تركز على الاهتمام بالمعلم واحترامه؛ فهو أساس العملية التعليمية، لافتا في حديثه لـ«الوطن»، أن شرح الفصل لا غنى عنه والمدرسة حريصة على تدريب المعلمين وصقل مهاراتهم بصفة مستمرة.

ومن جانبه، قال أحمد خليل، نائب رئيس مجلس الآباء بالمدرسة، إن دور المجلس مساعدة المدرسة في العملية التعليمية والتربوية، مؤكدا أن المجلس يهتم بالقدوة من خلال عمل لقاءات مع شخصيات بارزة في المجتمع المصري حتى يحتذي بها الطلاب.