إنجازات 10 سنوات.. 20 قرارا من أجل عدالة اجتماعية و«حياة كريمة» للمواطنين

قرارت عديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات وتحسين الأوضاع الاقتصادية، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 20 قرارا في عهد السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، أبرزها الحد الأدنى للأجور وزيادات المعاشات، وفقا لما استعرضه كتاب «حكاية وطن» الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع إنعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل قرار الحد الأدنى للأجور وزيادات المعاشات

1- رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيها، ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة.

2- رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 1 يناير 2014 ليصبح 10700 جنيه في 1 يناير 2023.

3- بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في 1 يوليو 2014 لتصبح 15% في 1 أبريل 2023.

4- بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 55 مليارا عن ذات الفترة.

5- زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا من 86.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 ليصبح 340 مليارجينه في 30 يونيو 2023.

6- زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن إلى نحو11 مليون مواطن.

7- قيمة المنصرف من المعاشات خلال عامي 2013 - 2014 هي 86.5 مليار جنيه.

8- قيمة المنصرف من المعاشات خلال عامي 2021 - 2022 هي 294.3 مليار جنيه.

9- تقديـم الدعـم النقـدي مـن برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عـدد 27.624 يتيم، بإجمالي تكلفـة 145 مليـون جنيـه مصـري سـنويا.

10- تقديم خدمات الدعم النقدي لـ1.214 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 8.2 ً مليار جنيه سنويا.

11- إصدار 1.17 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

12- توفير فرص عمل لـ30 ألف مستفيد في 16 محافظة، الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة.

13- إطلاق المبادرة الرئاسية «دمج - تمكين - مشاركة» عام 2016؛ لدعم وتمكين أصحاب الهمم.

14- 5 مليارات جنيه إجمالي الدعـــم النقدي لنحو 1.1 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

15- بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة من خالل البرنامج القومي لتنمية الأسرة والطفولة المبكرة في عام 2018.

16- 5.2 ملايين أسرة مستفيدة مــن بـرامـج الدعم النقدي خلال عام 2022.

17- تمويل 71000 سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مختارة.

18- تبكير زيادة المعاشات في أبريل الماضي، بدلا من يوليو بنسبة 15% لجميع المستفيدين.

19- تبكير زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» في أبريل الماضي، بدلا من يوليو بنسبة 25% لجميع المستحقين.

20- إقرار صرف علاوة استثنائية لمستفيدي المعاشات بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.