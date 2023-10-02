خبير طرق: الدولة أخذت على عاتقها توفير بنية أساسية جيدة بعد عام 2014

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن شبكة النقل والمواصلات لها دور مهم في دعم مشروعات التنمية المستدامة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» على قناة DMC، أنه كان لا بد من إنشاء شبكة طرق ومواصلات ومرافق للمدن العمرانية الجديدة التي يجرى إنشائها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاريع الاستصلاح الزراعي، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى والعوينات والمليون ونصف فدان.

أهمية شبكات الطرق والمرافق

وأوضح أن شبكات الطرق والمرافق كانت ضرورية وأساسية من أجل مشاريع الاستصلاح الزراعي وعمل المصانع الجديدة والوصول الى المناطق السياحية، بالإضافة إلى الربط مع دول الجوار الإقليمي، وتطوير طرق مثل «أسيوط الغربي».

وأشار إلى أنه قبل عام 2014 كانت تقدم لـ شبكة الطرق حلول مسكنة لا ترقى إلى الحلول المتكاملة، كما أنها كانت تؤجل المشكلات ولا تحلها جذريا، لكن الدولة أخذت على عاتقها توفير بنية أساسية جيدة، لمواكبة طموح الدولة في مشروعات التنمية.