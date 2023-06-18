بالأرقام.. طفرة في شبكة الطرق بالقاهرة

تحظى محافظة القاهرة بنصيب كبير في مشروعات النقل والطرق، ما تسبب في إحداث طفرة في شبكة الطرق بالقاهرة للقضاء على مشكلة الزحام المروري وإحداث سيولة مرورية، ومن مشروعات الطرق التي شهدتها القاهرة في عهد الجمهورية الجديدة وفق تقرير المحافظة ما يلي..

تطوير محور امتداد الأسمرات

- انشاء عدد 6 كبارى

- توسعة كوبري إعمار -إنشاء نفق الأسمرات

- تكلفة مليار و473 مليون جنيه

- تطوير محور صلاح سالم بتكلفة 2 مليار و938 مليون جنيه

مشروعات بتكلفة 433 مليون جنيه

- تطوير طريق الخصوص بطول 5 كم

- تطوير شارع المترو بطول 2.2 كم

- تطوير شارع بورسعيد بطول 2.1 كم

- تطوير شارع عزيز المصرى بطول 1 كم

- تطوير شارع حسين كامل بطول 3.5 كم

- تطوير طرق مدينة الأمل بطول 3.3 كم

- تطوير شمال مساكن ألماظة بطول 750 م

- تطويرطرق الشيراتون بطول 7 كم

- تطوير وتوسعة شارعى عمرالمختار والتروللى بتكلفة 541 مليون و390 ألف جنيه

- محور المستشارعبد المجيد محمود بتكلفة 799 مليون و225 ألف جنيه

- كوبرى ربط محور الحضارات بالمقطم بتكلفة مليار و866 مليون و500 ألف جنيه

- طرق وكبارى المنطقة المحيطة بالمتحف القومى للحضارى بتكلفة 200 مليون جنيه

- تطوير شارع 9 بالمقطم بطول 7.2 كم بتكلفة 285 مليون جنيه

- كبارى وانفاق محور سميرة موسى بتكلفة مليار و200 مليون جنيه

- 2 كوبرى تقاطع جوزيف تيتو ب200 مليون جنيه

- محور ياسر رزق تكلفة مليار و625 مليون جنيه

- محور مطار القاهرة بطول 10.5 كم بتكلفة 671 مليون و639 ألف جنيه

- محور حسب الله الكفراوى بطول 6 كم بمليار و200 مليون جنيه

- 4 كبارى بتكلفة 98 مليون و875 ألف جنيه وهى كوبرى مشاه الصالات المغطاه وكوبرى مشاه نادى الشمس، وكوبرى مشاة شارع حسن المأمون، وكوبرى مشاة تقطاع الأوتوستراد مع مكرم عبيد

- كوبرى سيارات تقطاع طريق الصاعقة مع الأوتوستراد وعدد 3 كوبرى مشاه بشارع جوزيف تيتو بتكلفة 650 مليون جنيه

- محور شنزو آبى بطول 8 كم، وتنفيذ4 كبارى على مسار المحور بتكلفة مليار و512 مليون جنيه

إنشاء محاور بالقاهرة

- محور جيهان السادات 3كبارى علوية تطوير4 كم طرق محيطة بتكلفة 1.2 مليار جنيه

- محور الفريق ابراهيم العرابى بطول 13.5 كم وعرض 50 متر فى اتجاهين

- محور روكسى رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر اتجاه واحد يضم 3 حارات

- كوبرى تقاطع شارع بهتيم بطول 500 م وعرض 20 م يتكون كل اتجاه من 3 حارات

- محور الفريق محمد العصار بطول 18 كم تطوير 4 طرق وانشاء 8 كبارى

- تطوير محور محمد نجيب بطول 13 كم بتكلفة 377 مليون جنيه

- كوبرى الفنجرى الجنوبى بمدينةنصر بطول 1.5 كم ب280 مليون جنيه

- كوبرى ماجد الفطيم بطول 1100 م وعرض 60 متر و5 حارات مرورية لكل اتجاه ب10 مليون جنيه

-- محور روض الفرج أولكوبرى مصرى يدخل موسوعة جينيس بطول 28 كم وعرض 30 متر و4 حارات مرورية لكل اتجاه بتكلفة 3.9 مليار جنيه

- كوبرى إعمار أعلى محورالشهيد بتكلفة اجمالية 40 مليون جنيه

- كوبرى المشير طنطاوى بطول 1620م وعرض 62 م ب30 مليون جنيه

- طريق المشير محمد على فهمى بطول 3.8 كم طولى بتكلفة 640 مليون جنيه

- الطريق الدائرى الداعم لتوسعة الطريق الدائرى القديم بطول 30 كم بزيادة 4 حارات لكل اتجاه

- نفق المشاه بالطريق الدائرى بتكلفة 25 مليون

- توسعة كوبرى الجلاء 4 حارات لكل اتجاه بـ40 مليون جنيه

- كوبرى الرحاب بطريق القاهرة السويس بطول 1100 م وعرض 12 م بتكلفة 56 مليون جنيه