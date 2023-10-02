روس يحيون ذكرى أربعين قائد «فاجنر»: «كان صاحب سلطة حقيقية»

شارك العشرات من الأشخاص في مراسم تأبين يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، وأُقيمت هذه المراسم في موسكو وعدد من المدن الروسية، وذلك في ذكرى مرور 40 يومًا على وفاته، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ولقي بريجوجين حتفه في حادث سقوط طائرة خاصة شمالي موسكو أثناء توجهها إلى سان بطرسبرج، وتسبب الحادث الذي وقع في 23 أغسطس الماضي، في وفاة جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك بريجوجين واثنان من قادة فاجنر البارزين وأربعة من حراسه الشخصيين وطاقم الطائرة المؤلف من ثلاثة أفراد.

تمرد فاشل تزعمه بريجوجين

وحتى الآن، لا يزال سبب سقوط الطائرة غير واضح، وقد وقع الحادث بعد مرور شهرين على تمرد فاشل تزعمه بريجوجين، وفي 30 أغسطس، أعلن الكرملين أن المحققين يدرسون احتمال أن تكون الطائرة قد أسقطت عمدًا.

ووضعت والدة «بريجوجين» فيوليتا وابنه بافيل باقة الزهور على قبر قائد مجموعة فاجنر السابق في سان بطرسبرج، وفي الوقت نفسه، رفع مؤيدوه أعلام فاجنر السوداء التي تحمل رسمًا لجمجمة، وكانت ترافقها شعارات تعبر عن الشرف والوطنية والشجاعة.

وفي بيان نُشر على تليجرام، أعلنت ذراع التجنيد التابعة لمجموعة فاجنر أن بريجوجين يمكن انتقاده بسبب أحداث معينة، لكنه كان وطنيًا ودافع عن مصالح الوطن الأم في قارات مختلفة.

مقربون من بريجوجين: صاحب سلطة حقيقية وقائد

وذكرت ذراع التجنيد أنه كان صاحب شخصية مؤثرة، وكان قريبا من المقاتلين والشعب لذلك استطاع أن يحصل على شعبية داخل روسيا وخارجها، كما عبّر المشاركون في مراسم التأبين عن احترامهم العميق لبريجوجين.

وقال ميخائيل، وهو جندي في القوات المسلحة الروسية، لوكالة «رويترز»: «كان يفجيني بريجوجين صاحب سلطة حقيقية وقائدا».

وفي سياق متصل، صرحت مارتا، المقيمة في موسكو والتي رفضت الكشف عن لقبها، بأن الناس كانوا يعتقدون بصدق في قائد مجموعة فاجنر، لكن وفاته قطعت رأس فاجنر وأضافت أنه: «مع موته، تلاشى الأمل في العدالة الذي كان يؤمن به الناس».

وفي لقطات الجمعة الماضية، عرض لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأحد كبار القادة السابقين في مجموعة «فاجنر»، لمناقشة أفضل الطرق لإشراك وحدات المتطوعين في الصراع في أوكرانيا.