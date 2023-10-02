المصري جون مجدي بطل كمال الأجسام: حصلت على المركز الثالث للمحترفين في دبي 

قال جون مجدي، أول مصري يحصل على المركز الثالث للمحترفين في كمال الأجسام ببطولة دبي الدولية لكمال الأجسام الطبيعيين، إنَّ البطولة لها قواعد مختلفة إذ أنه قبل البطولة يدخل الرياضيون المشاركون على جهاز يشبه «جهاز كشف الكذب»، والذي بدوره يكشف أي مشارك بالبطولة قد يكون متعاطيًا للمنشطات، كما يجرى عمل تحاليل بعد المباراة.

حصلت على كارت الاحتراف السنة الماضية

وأضاف «مجدي» خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»: «البطولة تشجع أن نكون طبيعيين بشكل أكبر، ولعبت السنة الماضية وحصلت على كارت الاحتراف ولعبت محترفين وحصدت مركز ثالث محترفين في تلك البطولة».

حصدت المركز السادس عام 2021

وأوضح أنَّه في عام 2019 تعرض لحادث أصاب أحد ذراعيه، وأثناء خروجه من العمليات أجرى العديد من التمرينات، كما أنَّه لعب بعدها مباراة في مصر عام 2020، شارك بها 95 لاعبًا، ورغم العدد الكبير المشارك معه بالمباراة الا أنّه استطاع فاز بالمركز السادس، وفي عام 2021 لعب مباراة أخرى، وشارك معه 80 لاعبًا، واستطاع الحصول على المركز السادس.