بطل العالم في كمال الأجسام: أشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بعلاجي على نفقة الدولة

عبر أشرف أحمد زكي بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، عن سعادته بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجه على نفقه الدولة، بعد إصابته بفشل كلوي.

وقال بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام فى مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، إنه كان خائفًا في البداية، ألا يكون هناك استجابة في حالة محاولة توصيل صوته للمسؤولين.

وأضاف: «كنت خايف أنه ميكونش فيه استجابة وهو خطأ مني، وأصحابي الأبطال هما السبب إني أسمع صوتي للمسؤولين، والاتحاد بتاعي وللوزارة ورئاسة الوزراء، ومكونتش متخيل إن صوتي يوصل للرئيس عبد الفتاح السيسي».

حاسس أنى أنا فى حلم

وتابع: «أنا حاسس أنى أنا فى حلم، كتير عليا إن فخامة الرئيس الاقيه واخد قرار والاقى مجلس الوزراء والدنيا كلها بتكلمنى ومكتب الرئاسة أخدونى من البيت للمستشفى، وجيت المستشفي لقيت أحسن استقبال، ومعنديش تعبير ممكن أعبره غير كل الشكر والتقدير والإمتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان اللى لما عرف إن إبن من أبنائه فى حالة حرجة مقصرش بصراحة يعني، ربنا يباركله».