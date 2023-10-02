إنجازات 10 سنوات في قطاع الصحة.. تنفيذ 1139 مشروعا بـ91.5 مليار جنيه

كشفت الحكومة عن إنجازات وزارة الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية، والمبادرات الرئاسية التي جرى إطلاقها، حيث جرى إنفاق 91.5 مليار جنيه كتكلفة 1139 مشروعا تم وجار تنفيذه لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف.

وأضافت الحكومة، في كتاب لخص مسيرة 10 سنوات من التنمية في مختلف المجالات بعنوان «حكاية وطن»، أنّ إنجازات وزارة الصحة جاءت كما يلي بالأرقام.

- 315.9% نسبة زيادة إنفاق الدولة على قطاع الصحة «128.1 مليار جنيه عام 2022-2023 مقارنة بـ30.8 مليار عام 2013-2014».

- 83.7 نسبة زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالحضر والريف «9162 وحدة عام 2021 مقارنة بـ4988 وحدة عام 2014».

- 16% نسبة زيادة عدد مراكز الغسيل الكلوي المملوكة والنتعاقد عليها «668 مركزا عام 2022، و576 مركزا عام 2014».

- 21.7% نسبة زيادة عدد الصيدليات العامة «79.1 ألف صيدلية عام 2021 مقارنة بـ65 ألف صيدلية عام 2014».

تطوير مرفق الإسعاف

4.2 مليار جنيه تكلفة تطوير 84 مرفقا.

- 15.2 نسبة زيادة عدد نقاط الإسعاف.

- 1535 نقطة اسعاف عام 2021 مقارنة بـ 1332 نقطة إسعاف عام 2014.

- 46.2% زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزة «2389 سريرا عام 2021 مقارنة ب1634 سريرا عام 2014».

- 3.6% نسبة زيادة عدد وحدات تنظيم الأسرة «5431 وحدة عام 2021 مقارنة بـ5242 وحدة عام 2014».

مشروعات بنوك الدم ومشتقاته

- 423 مليون جنيه تكلفة انشاء 20 مركزا للبلازما سيتم الانتهاء خلال عام.

توفير لقاح فيروس كورونا

- إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.

- منح رخصة الاستخدام الطارئة للقاح سينوفاك / فاكسيرا وبدء الإنتاج.

- مصر ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بسواعد مصرية 100% «لقاح كوفي فاكس المصري».

- أكثر من 1000 مركز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.

- 3.4 مليون لتر المخزون الاستراتيجي للأكسجين بعد أن كان مليوني لتر.

- مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتيا من أدوية بروتكولات كورونا بعد أن وفرت مستحضري «ريمد سيغير وفافيبرافير» وتصنيعهما محليا بسعر يصل إلى 20% من السعر العالمي.

منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد المرحلة الأولى

- تم تدشين المنظومة في بورسعيد في يوليو 2019 وفي الأقصر والإسماعلية وجنوب سيناء في فبراير 2021.

- من المقرر الانتهاء من المنظومة في أسوان والسويس في نهاية 2023.

- 51.2 مليار جنيه تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة.

- 52 مستشفى و311 وحدة ومركز طب أسرة تضمها المرحلة الأولى.

- 297 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل حتى يوليو 2023.