برلماني: مصر دشّنت 13 ميناء في 3 أعوام لزيادة الصادرات

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنّ الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير الصناعة، مثل البنية التحتية ووضع خريطة صناعية لم تكن موجودة من قبل، مشيرًا إلى أنّ المناطق الصناعية موجودة في الصحراء، ولم يكن يصل إليها ترفيق أو مياه أو كهرباء، لكن الأمر تغير خلال السنوات الماضية وجرى توصيل المرافق العامة لها.

تدشين 13 ميناء في الفترة بين 2022 و2024

وأضاف «محسب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الدولة دشّنت 13 ميناءً بين أعوام 2022-2023 و2023-2024، في وقت الذي لا تمتلك فيه بعض الدول أي ميناء، وبالتالي أنفقت الدولة مبالغ كبيرة من أجل زيادة الصادرات.

التعامل مع منظومة الصادرات

وتابع عضو مجلس النواب: «منظومة الصادرات كان بها أزمة كبيرة على مدار العقود الماضية، وكانت إجراءات التصدير تستغرق أياما وشهورا، لكن الأمر تغير، وخلال 7 أو 8 ساعات يمكن تصدير الشحنات».