«عاشق الزمالك وشيكابالا».. معلومات عن صفقة كولر المنتظرة في الأهلي

«الطرق على الحديد وهو ساخن»، سياسة يتقنها ببراعة شديدة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لا يغلق ملفًا إلا لفتح آخر، إذ يملك «المارشال» رؤية ثاقبة، قادرة على تحديد اتجاهاته جيدًا، نحو التدعيمات التي يحتاجها المارد الأحمر، لذلك وضع قائمة باحتياجاته في يناير المقبل.

عمر كمال عبدالواحد الهدف الأول للأهلي

ما يزال كولر يضع عينه على تدعيمات قوية في يناير، رغم الصفقات التي أبرمها في الميركاتو الصيفي المنقضي، إلا أنه يبحث دائما عن التعاقد مع لاعب غير محدود، قادر على القيام بمهام عدة، الأمر الذي ينطبق على عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، وأحد أهم أهداف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مدار السنوات الماضية.

عمر كمال عبدالواحد بلغة الكرة «جوكر» داخل الملعب، مثل الصلصال يمكن تشكيله ووضعه في خطط الفريق بأكثر من طريقة، خاصة أنه يجيد في جميعها، إذ يتألق مدافع فيوتشر، في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب خوضه عدد من المباريات كجناح أيمن، وأخرى كصانع ألعاب ومهاجم متقدم، وبعض الأحيان مهاجم صريح.

ولم يهدر عمر، فرصة ومناسبة من أجل إظهار حبه الشديد للزمالك، رغم ارتداء القميص الأبيض لفترة قصيرة، لم يأخذ خلالها فرصة كبيرة للمشاركة وإبراز جدارته، إلا أنه يعد عاشقًا للكيان الأبيض، خاصة قائده محمود عبد الرازق شيكابالا.

«أعشق شيكابالا وأتمنى اللعب بجواره»، هكذا أعرب عمر كمال عبدالواحد، عن عشقه الشديد لـ«شيكا» قائد الزمالك، بعد وصوله إلى القلعة البيضاء عام 2021، إذ قال في مقابلة تليفزيونية: «أثناء وجود شيكابالا مع المنتخب الأولمبي، كنت أحب مشاهدته، فأنا أحب شيكابالا وأحب طريقة لعبه».

رغم حبه الشديد للزمالك، إلا أن عمر كمال عبدالواحد، لا يمانع في ارتداء قميص الأهلي، سيرًا على نهج كرة القدم الاحترافية، التي لا تعرف العواطف أو يتحكم بها الانتماء، مؤكدا: «لا يوجد عواطف في كرة القدم، وكل لاعب ينتظر فرصة للمشاركة في الأهلى أو الزمالك، وهناك أهلاوية في الزمالك والعكس صحيح، وهذا المعنى الحرفي للاحتراف في كرة القدم».

معلومات عن عمر كمال عبدالواحد صفقة الأهلي المحتملة

الاسم: عمر كمال عبدالواحد.

العمر: 30 عامًا.

الطول: 1,86.

النادي الحالي: فيوتشر.

أندية سابقة: الشرطة - المصري - الأسيوطي - الزمالك - فيوتشر.

الجنسية: مصري.

القيمة السوقية: مليون يورو.

المركز: ظهير أيمن - مهاجم - جناح أيمن.

عدد المباريات هذا الموسم: 3.

عدد المباريات في مسيرته: 211.

عدد الأهداف هذا الموسم: 1.

عدد الأهداف في مسيرته: 35.

مشاركات مع منتخب مصر: 13 (هدف وحيد).

مشاركاته في مراكز مختلفة

ظهير أيمن: 35 مباراة.

ظهير أيسر: 29 مباراة.

جناح أيمن: 29 مباراة.

لاعب وسط مدافع: 15 مباراة.

لاعب خط وسط مهاجم: 13 مباراة.

قلب دفاع: مباراة وحيد.

جناح أيسر: مباراتين.