توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بالدقهلية لدعم الرئيس السيسي

لليوم الثامن على التوالي، شهدت مكاتب الشهر العقاري في محافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين لتحرير توكيلات دعم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، فيما انطلقت مسيرات تأييد تجوب شوارع المنصورة.

لجميع المشككين السيسي وفر الأمن والأمان في مصر

وتقول هدى نشأت، ربة منزل مواطنة بالدقهلية، «نزلت في اليوم الثامن لتحرير توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقول لجميع المشككين الرئيس السيسي وفر الأمن والأمان، بينما الجميع كان يهاب ويخاف الخروج من المنزل بسبب قلة الأمن في السنوات الماضية».

ويقول معاذ راضي، موظف في إحدى الشركات الخاصة بالمنصورة، إن الرئيس السيسي عليه عبء كبير، ويجب أن نقف بجانبه وندعمه، خاصة في ظل الإنجازات المختلفة على أرض الواقع، من شبكة الطرق الضخمة وحياة كريمة وتوفير العلاج بالمجان.

إجراءات أمنية أمام الشهر العقاري بالدقهلية

وقامت مديرية أمن الدقهلية بدفع عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين حرصا على أمنهم وسلامتهم، نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي شهده مكتب الشهر العقاري بمدينة المنصورة في منطقة المجزر بمحافظة الدقهلية، لتحرير توكيلات تؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة انتخابية جديدة.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالدقهلية

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بإصدار توكيلات دعم المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.