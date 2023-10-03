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خطوات ومستندات تحويل عقد اشتراك مياه من النظام المنزلي إلى الاقتصادي

كتب:

إسراء عبد العزيز
03:20 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
عداد المياه.. صورة أرشيفية

عداد المياه.. صورة أرشيفية

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة على جميع أنحاء مستوى الجمهورية عدة خدمات للمشتركين، بينها تحويل عقد اشتراك المياه من النظام المنزلي إلى الاقتصادي. وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية المستندات المطلوبة لإتمام عملية التحويل.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن المستندات المطلوبة، لتحويل عقد اشتراك المياه من النظام المنزلي إلى الاقتصادي، وهي كالتالي:

أولا- خطوات تحويل عقد اشتراك مياه من النظام المنزلي إلى الاقتصادي

1- سداد أجور المعاينة.

2- يقوم المشرف الفني بإجراء معاينة وإحضار آخر قراءة بالعداد.

3- التأكد من صلاحية العداد وسلامته.

4- يقوم العميل بسداد الأجور المقررة لتغيير فئة المحاسبة من منزلي لاقتصادي.

5- يتم تصفية العداد حتى آخر قراءة طبقا للسعر المنزلي.

6- يتم سداد الفواتير المستحقة على الاشتراك.

7- المحاسبة تتم حسب النظام الاقتصادي، في الشهر التالي لتغيير فئة المحاسبة حسب الاستهلاك الفعلي.

ثانيًا- المستندات المطلوبة:

1- تقديم طلب من مدير الفرع المختص لتحويل نظام الاشتراك.

2- إرفاق البطاقة الضريبية للنشاط الجديد أو لرخصة المباني في حالة الإنشاءات.

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