«حكاية وطن» يكشف إنجازات مصر في القطاع الطبي خلال 10 سنوات.. خدمات عالية الجودة

حققت الدولة العديد من الإنجازات خلال الـ9 سنوات الماضية، لتوفير بيئة صحية داعمة وهيئة طبية مدربة ومؤهلة تقدم خدمات صحية عالية الجودة لجموع المصريين، عبر تحديث المرافـق الطبية وإمدادها بـأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة.

تطوير مستشفيات الحميات والصدر

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة أنّ جهود الدولة امتدت لمستشفيات الـحمـيات؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 590.3 مليون جنيه خــلال الفترة (2014 - مــارس 2023)، كما جرى تطوير العديد من مستشفيات الـصـدر بتكلفة إجمالية بلغت نحو376.8 مليون جنيه.

إجمالي عدد المستشفيات في مصر عـــام2021 بلغت 2005 مستشفى.

إجمالي عدد الأسَرة في المستشفيات عام 2021 بلغت 313.5 ألف سرير.

عدد المرضي الذين جرى علاجهم علـى نفقـــة الدولة في عام 2022 بتكلفة إجمالية بلغت نحو14.5 مليار جنيه، 2.0 مليون مريض.

إنشاء مدينة الدواء جيتوفارما، أكبر المدن من نوعها في الشرق الأوسط، والمقامة على مساحة 180 ألف متر مربع.