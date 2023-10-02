«الاتحاد الديمقراطي» يطالب السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة

طالب حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية جديدة، كونه القائد الأمثل للعبور بسفينة الوطن خلال الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن الدافع الرئيسي وراء مطالبات الحزب بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، ما جرى تحقيقه من إنجازات على مدار الـ10 سنوات الماضية، إذ شهدت البلاد حراكا نهضيا شامل لكل قطاعات الدولة، والذي تمثل مشروعات قومية هادفة لتعزيز البنية التحتية ومقومات الاقتصاد القومي للبلاد.

وتابع: «منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014 عمد على إطلاق حلقة متكاملة من المشروعات التنموية والخدمية، والتي تهدف جميعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري، مثل مشروعات المدن الجديدة، والتأمين الصحي الشامل، والعاصمة الإدارية الجديدة»، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين.