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منسق «كن مع الوطن»: نستهدف التعريف بإنجازات السيسي ودعمه في الانتخابات

كتب:

منة عبده
11:18 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
منسق حملة مواطن

منسق حملة مواطن

قال نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن» في الخارج، إن هناك تواصل مع أعضاء الحملة على مدار الساعة في كل دول العالم، خاصة بعد النجاح الذي تحقق على مدار تاريخ الجاليات المصرية.

تحركات من جميع الحملات في الخارج

وأضاف منسق حملة «كن مع الوطن» في تصريحات لـ «الوطن» أن الأيام المقبلة تشهد تحركات من جميع الحملات في الخارج، لحشد أكبر قدر من أبناء مصر في الخارج، لممارسة حقهم الدستوري الأهم وهو المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن أهم أهداف الخطة التي جرى الانتهاء منها هو التعريف بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة للأجيال الجديدة المقيمة بالغرب وهي بعيدة بعض الشيء عن هذه المنجزات التي حققها الرئيس، ولم تتحقق عبر قرن من الزمان، ودعمه لفترة رئاسية أخرى بالانتخابات الرئاسية.

مواجهة الأكاذيب 

وأوضح أن الحملة تواجه بكل قوة الأكاذيب التي يطلقها أعداء الوطن والإفتراءات التي تنشرها أعداء الوطن، منوها بأن أعضاء الحملة من الكفاءات القادرة على تفنيد أي ادعاء وتصحيح أي مغالطات. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.