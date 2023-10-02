انخفاض أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. ما قيمة التراجع؟

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى في منتصف التعاملات الصباحية اليوم، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 10 جنيهات مرة أخرى، حيث وصل سعر الجرام إلى نحو 2150 جنيها، مقابل 2160 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2457 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2150 جنيها، وعيار 18 بسعر 1843 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و200 جنيه.