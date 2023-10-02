أسعار الذهب في الأسواق اليوم الاثنين 2-10-2023.. بكم عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-10-2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق ومحلات الصاغة، عقب انخفاضها، حيث بلغت قيمة التراجعات في عيار 21 نحو 55 جنيها خلال سبتمبر، وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون» العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، مع بداية التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-10-2023 في الصاغة

وترصد السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات اليومية، وبينها أعيرة 18 و24 و21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

واستقرت أسعار الذهب في مصر أمس بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين، استقرارا في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل 2160 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا للشراء في مصر خاصةً بمحافظات الصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، في التعاملات الصباحية اليوم 2469 جنيها للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً، ويُستخدم في صناعة السبائك، لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم الخميس، 1851 جنيها للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يلقى رواجا كبيرا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم، 17 ألفًا و280 جنيهًا.