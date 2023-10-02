انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا.. «سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر»

واصلت أسعار الذهب العالمية خسائرها الكبيرة خلال بداية تعاملات الأسبوع اليوم، في البورصة العالمية، ليصل إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر تقريبًا.

ويأتي الانخفاض الكبير في الذهب عالميا بالتزامن مع استمرار قوة الدولار، حيث استوعب المتداولون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة ويستعدون لعدد كبير من بيانات سوق العمل المقرر هذا الأسبوع، وفق موقع «إنفيستينج».

أسعار الذهب تنخفض لتصل إلى 1845

وخلال بداية التداولات اليوم، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1860 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1845 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05% إلى 105.865 نقطة.

واتجهت أسعار الذهب العالمية إلى الانخفاض منذ نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وسط توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في إطار مواجهة الضغوط التضخمية.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر خلال التداولات، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة – الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد - بنسبة 0.4% خلال أغسطس، ما يمثل انخفاضًا حادًا من زيادة يوليو البالغة 0.9%.

انخفاضات الذهب بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي

وعند الإغلاق، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.65% أو ما يعادل 12.5 دولار لتصل إلى 1866.1 دولار للأوقية، لتسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 4.1% و5.1% و5.2% على التوالي.