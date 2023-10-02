إنجازات 10 سنوات لتحسين الخدمات الصحية.. برامج تدريبية وتقييمات متقدمة

كفاءة الهيئة الطبية أحد المقومات الأساسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن هنا عملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة الفرق الطبية وفقا للمعايير الدولية، كما أطلقت وزارة الصحة والسكان مشروع تطوير الزمالة المصرية، عام 2021 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الحكومة تعاونت مع الجامعة الأمريكية والكلية الملكية البريطانية لرفع كفاءة التدريب، واعتماد البرامج التدريبية وشهادة الزمالة المصرية في مختلف التخصصات الطبية.

وحصلت مصر على تقييم متقدم على مستوى إقليم الشرق الأوسط في التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية (JEE-IHR)، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة المعتمدة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، 174 منشأة صحية، كما بلغ إجمالي عدد المتدربين على برنامج الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 1038 متدربًا، وجاءت نسبة اجتياز معايير المستشفيات تقييم «الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية» 98%.