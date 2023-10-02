10 سنوات من الإنجازات.. كيف تغيرت منظومة الطرق في عهد الرئيس السيسي؟

تغيرت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد أن أعاد رسمها وتخطيطها من جديد، فعادت لها ابتسامتها كما كانت، بعد أن تخلصت من العشوائية والازدحام الذي أصابها بالكهولة لعقود مضت، وبفضل المشاريع القومية التي شهدتها على مدار 10 سنوات ماضية، ومنها: كوبري سندوب العلوي، ثم محور شرنقاش، وطريق المنصورة الدائري، وإعادة رسم رافد جمصة الدولي، وازدواج طريق دمياط الشرقي، الجاري العمل به، عاد لها وجهها المشرق وقضت على العشوائية.

تحولات كبري في المنصورة

تحولات كبري شهدتها مدينة المنصورة على مدار السنوات الماضية، كانت البداية بأهم مشروع قومي شهدته محافظة الدقهلية على مدار عقود، وهو «كوبري سندوب العلوي» بمدخل مدينة المنصورة، الذي ربط بين 5 طرق رئيسية، فكان الحل الجذري لمشاكل دخول مدينة المنصورة التي كانت تحتاج إلى أكثر من ساعة لقطع مسافة لا تتعدى 500 متر، لتقاطع الطريق مع مزلقان السكة الحديد بسندوب.

أحمد خالد: أعظم إنجاز في الدقهلية

«أعظم إنجاز في الدقهلية بل في محافظات الدلتا هو كوبري سندوب العلوي»، هكذا أكد المهندس أحمد خالد، من أهالي المنصورة، وقال لـ«الوطن» كنت أحتاج أكثر من ساعة لأدخل المنصورة في وقت الذروة بسيارتي، لعبور منطقة سندوب أو الوصول إلى بيتي، وهي مسافة لا تتعدي 500 مترا لكنها كانت بالنسبة لي كارثة يومية.

وأضاف كنت أسافر ساعتين، وعندما أصل المنصورة وأجد كوبري سندوب المار أعلي ترعة المنصورة مغلقا، كنت أعلم انني سأنتظر ساعة أو يزيد حتى أعبر تلك المنطقة، والأن بالفعل أعبرها في ثوان معدودو بعد إنشاء كوبري سندوب العلوي.

رجل أعمال: الكوبري خلصنا من خنقة المرور في منطقة سندوب

«كوبري سندوب العلوي لم يخدم المنصورة فقط، بل خدم أهالي المحافظات المجاورة الشرقية ودمياط الذين كانوا يعبرون من سندوب»، هكذا أكد خالد محمود، أحد مواطني المدينة، حجم المشكلة التي كان الأهالي يعانون منها، وجرى حلها من خلال إنشاء الكوبري: «مزلقان سندوب كان يمثل عقبة كبيرة أمام المسافرين، وخنقة مرورية، أما الآن يمرون فوقه في ثوان ودون أي توقف، كما أن الكوبري الجديد مكون من أكثر من طابق حيث يربط 5 طرق متقاطعة، مما يعكس حجم الإنجاز الذي فعله الرئيس السيسي».

تفاصيل كوبري سندوب العلوي الجديد

وبحسب بيانات محافظة الدقهلية، ربط كوبري سندوب العلوي بين 5 طرق وهي:

- طريق المنصورة- القاهرة عن طريق أجا

- طريق المنصورة- دمياط الشرقي

- طريق المنصورة- السنبلاوين– الزقازيق

- طريق المنصورة- دكرنس- المنزلة

- مدخل لمدينة المنصورة

- كما أنه يرتبط بكوبري شرنقاش الجديد على بعد 3 كيلومترات منه، حيث ينقل المسافر إلى مدينة طلخا وطريق دمياط الغربي، وطريق جمصة الدولي الساحلي مباشرة دون الحاجة إلى دخول مدينة المنصورة.

ويضم الكوبري 3 حارات للسيارات، ويبلغ طوله بجميع مساراته 5590 مترًا، كالتالي:

- 960 مترًا في اتجاه أجا القاهرة

- 900 متر في اتجاه الزقازيق والسنبلاوين

- 2170 مترًا في اتجاه دمياط الشرقي

- 1560 مترًا في اتجاه المنصورة

- 1110 أمتار من الطرق السطحية داخل مجرى ترعة المنصورية لزيادة المساحة المرورية المستخدمة.