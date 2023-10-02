رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية»: ضبط شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة

وفاة اثنين آخرين أثناء التنقيب

كتب:

 محمد بركات 
12:56 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
حبس - تعبيرية

حبس - تعبيرية

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة تورط 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، تبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب، وعثر بداخل المبنى على حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج الجثتين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ضبط أكثر من 50 طن أغذية ومستلزمات زراعية غير صالحة للاستهلاك في الشرقية

ضبط 268 بطاقة تموينية بأحد منافذ «جمعيتي» بالإسكندرية

ضبط 6500 علبة سجائر منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالفيوم

ضبط 23 طن دقيق وأسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

«الداخلية»: ضبط شركة إنتاج فني دون ترخيص في الجيزة