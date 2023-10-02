«الداخلية»: ضبط شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة تورط 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، تبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب، وعثر بداخل المبنى على حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج الجثتين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.