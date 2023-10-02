نجوى كرم تحصد ملايين المشاهدات بأغنيات ألبوم «كاريزما» السبع

حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم «كاريزما» ملايين المشاهدات في موقع اليوتيوب، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية «شغل موسيقى» بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة 5 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أغنية كاريزما لـ نجوي كرم

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم «كاريزما» وهي من كلمات إليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية «عشر دقايق» من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم الألبوم أغنية «واني اشتقتلو» من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة، وأغنية «بحبك حب» كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي كسرت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية «زعلك صعب» من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم «كاريزما» التي صدرت بعنوان «مغرومة بحالي» قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وطرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

نجوى كرم ونشاطها الفني

وتستعد الفنانة نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية، خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، حيث سيجرى الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.