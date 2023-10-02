كيف تشارك في مبادرة وزارة الشباب «طور وغير»؟.. تؤهلك لسوق العمل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تنفيذ مبادرة «طور وغير»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية عن تنفيذ مبادرة طور وغير بمحافظة المنيا خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التى تقدمها للقراء، الفئة المستهدفة من المبادرة، ومجالات التدريبات، ومقر انعقادها، وكيفية المشاركة، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة.

الفئة المستهدفة من المبادرة

أوضحت الوزارة أن الفئة المستهدفة هم الشباب من 18 إلى 36 سنة.

مجالات التدريبات

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن مجموعة التدريبات مجانية وتهم الباحثين عن عمل، وتؤهل لأغلب وظائف سوق العمل، مع الحصول على شهادات معتمدة في مجالات مختلفة وهى:

- التكنولوجي

- الرقمي

- ريادة الأعمال

- الذكاء الاصطناعي

- المهارات الحياتية

- التسويق الإلكتروني

كيفية التسجيل للمشاركة في التدريبات

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن الراغبين في المشاركة في التدريبات من أبناء محافظة المنيا أو المقيمين بها، عليهم التسجيل على هذا الرابط https://forms.office.com/r/7Jp0BSwu8N

مقر انعقاد التدريبات

تُعقد التدريبات بمراكز التنمية الرقمية بمحافظة المنيا وهى:

- مركز شباب ماقوسة.

- مركز شباب المدينة «أ».

- مركز شباب البرجاية.

- مركز شباب البيهو.

- مركز شباب قلوصنا.