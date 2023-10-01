288 ألف جنيه إيرادات فيلم «وش في وش» بالسينمات خلال 24 ساعة

حقق فيلم «وش في وش» في شباك تذاكر السينما على مدار أكثر من 6 أسابيع عرض إيرادات بلغت 28 مليون جنيه، وحظى العمل بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، وحصد فيلم «العميل صفر» الذي عرض في نفس التوقيت ما يقرب من 35 مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

وخلال 24 ساعة، حقق فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، 288 ألف و334 جنيه، بينما حقق أمس فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني 258 ألف و685 جنيه.

قصة فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم «وش في وش» في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يجمع القدر أسرتين لمدة يوم واحد في شقة واحدة، وفي ظل اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهما، تشتعل الخلافات بين الزوجين أمينة خليل ومحمد ممدوح وأسرة كل منهما.

أبطال فيلم «وش في وش»

يشارك في بطولة فيلم «وش في وش» أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، سلوى محمد علي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.