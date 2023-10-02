25 سلعة غذائية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية.. «لا تتجاوز الـ40 جنيها»

المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، أحد شركات وزارة التموين، تحرص يوميا على ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية المختلفة، وبأسعار مخفضة وكميات كبيرة، لتلبية احتياجات المواطنين المترددين يوميا على منافذ المجمعات الاستهلاكية فى جميع المحافظات.

أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

لذا ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أسعار السلع الغذائية المختلفة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، المنتشرة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 20 جنيه.

- الأرز البلدي المحلي بسعر 22 جنيها.

- الأرز المستورد بسعر 20 جنيها.

- زجاجة الزيت وزن 800 مللي بسعر 40 جنيها.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 35 جنيهًا.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 24 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 11 جنيه.

- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.