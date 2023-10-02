وزير التموين يكشف أسباب عدم فرض تسعيرة جبرية على السلع

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب عدم فرض التسعيرة الجبرية على السلع، قائلا: إن الدستور نص على أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر منضبط، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أعطانا حق أن يعرض على دولة رئيس الوزراء تحديد سعر لسلعة معينة لفترة معينة.

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى استخدام ذلك في أزمة السكر في 2017، «أنا عن نفسي مش بحب تكون ممارسة عادية ونحدد السعر».

وأوضح أن سعر السكر وصل لأرقام مرتفعة لأنه مرتبط بسعر البترول، لأن البرازيل أكبر منتجة للسكر مع أمريكا تدعم تحويل السكر لإيثانون، ليكون وقود نقي ونظيف، وسعر السكر وصل حاليا لـ750 دولارا، وبالتالي الأمور ضاغطة من الخارج.

وتابع: «سنحاول وسنعمل أقصى ما في وسعنا لتهدئة ظاهرة رفع الأسعار، لكن بنوعدهم بكرة هيبقى أحسن من النهاردة».