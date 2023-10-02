وزير الصحة: فحص 30 مليون سيدة ضمن مبادرة الكشف المبكر على سرطان الثدي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن كل جنيه يتم صرفه على المبادرات الرئاسية ضمن 14 مبادرة، يوفر للدولة إقتصاديًا، وعند الحديث عن بعض المبادرات التي تمت، يجب تسليط الضوء على المبادرات المتعلقة بسرطان الثدي.

مبادرات صحية أطلقها الرئيس السيسي

وأضاف وزير الصحة خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها، أشادت بها المنظمات الدولية، قائلًا: «في الماضي، كانت مصر تكتشف مرض سرطان الثدي فى السيدات في مراحل متأخرة، نحو 72% من الحالات كنا نكتشفها في المرحلة الرابعة، حيث إن العلاج يكون مكلفًا على الأسرة والدولة».

الكشف على أكثر من 30 مليون سيدة

وتابع: «بعد عمل المبادرات، جرى عمل مسح أكثر من 30 مليون سيدة من سن 18 عامًا فيما فوق، وأصبح اكتشاف الحالات المتأخرة بنسبة 29% فقط».

وأوضح وزير الصحة، أنّ هناك مبلغ تريلون جنيه جرى تخصيصه ضمن موازنة الدولة منذ 2014 حتى 2023 لوزارة الصحة.