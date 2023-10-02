«عبدالغفار»: الدولة خصصت تريليون جنيه من الموازنة لقطاع الصحة خلال 2014-2023

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ أزمة كورونا أحدثت ضغطًا كبيرًا في العمل وتم تحويل العديد من المستشفيات إلى مدن عزل، وكذلك المدن الجامعية، وتم التعامل في ضوء الإمكانيات إلى أن وفرنا التطعيم وتمكنا من تلقيح 60% من الشعب المصري بدعم من القيادة السياسية ومختلف الوزارات في ظل ضائقة مالية عالمية، إلى أن تمكنا من عبور الأزمة.

وأوضح وزير الصحة، خلال كلمته في اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزراء والمسؤولين، أنَّ هناك تريلون جنيه تمّ تخصيصها من موازنة الدولة منذ 2014 حتى 2023 لوزارة الصحة.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أنَّ موازنة وزارة الصحة انتقلت في 2014 من 33 مليار جنيه إلى 222 مليار جنيه في العام، مبينًا أنَّ الأموال المخصصة تمّ توجيهها للمبادرات الرئاسية وعلى رأسها «100 مليون صحة» وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي وقطاع السكان وتنظيم الأسرة والقوافل.