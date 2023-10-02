مشروع حياة كريمة «درة تاج» العدالة الاجتماعية في عهد السيسي.. يخدم 60 مليون مواطن

شهد عام 2019 تدشين المشروع القومي الأكبر الذي يعمل على تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرا، التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطن المصري الأكثر احتياجا نصب أعينه منذ اليوم الأول.

حياة كريمة تساهم في خفض معدلات الفقر ببعض القرى

وجاءت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري تستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن، وذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع الخدمية التي من شأنها توفير الدعم للأهالي في القرى والنجوع، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين المؤسسة والجهات الحكومية والوزارات المختلفة.

ووفقا لدراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات، تمكنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خفض معدلات الفقر في 375 قرية، وهو ما أكده مؤشر «جودة الحياة» الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من أجل قياس مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن في القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

200 مليار جنيه لتنفيذ مشاريع المرحلة الأولى

ووصل حجم المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة إلى نحو 200 مليار جنيه، وجاءت مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي على رأس المشروعات التي عملت «حياة كريمة» على تنفيذها في القرى والمحافظات، بنسبة 54.34% من المبالغ المنصرفة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- مشروعات الكهرباء 13.84%.

- مشروعات الرعاية الصحية 8.80%.

- مشروعات تأهيل وتبطين الترع 4.80%.

- مشروعات الطرق المحلية والكباري 4.03%.

- مشروعات سكن كريم 2.56%.

- مشروعات التعليم قبل الجامعي 1.92%.

- الغاز الطبيعي 1.79%.

- الطرق الرئيسية 1.67%.

- الاتصالات 1.41%.

- الشباب والرياضة 1.25%.

- المجمعات الحكومية 1.06%.

- منشآت التضامن 0.58%.

- الخدمات الأمنية 0.51%.

- الخدمات المحلية 0.37%.

- السكك الحديدية 0.05%.

-الخدمات الثقافية 0.01%.