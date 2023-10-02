وزير الصحة: «التأمين الشامل» يتكلف 571 مليار جنيه بحلول 2030

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ عام 2014 شهد انتفاع 54 مليون مواطن من التأمين الصحي مقابل 69 مليون منتفع في العام الجاري، ما يعني أنّ نحو 70% من المجتمع المصري مُغطى من قبل خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي بتكلفة قدرها 45 مليار جنيه بعدما كانت 6.7 مليار جنيه سنويا.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة»، ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ الرئيس السيسي وجّه بالمشاركة التكافلية، أي أنّ المجتمع كله يجب أن يكون مغطى بالتأمين الصحي، وهذا هو الفارق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وكانت التكلفة 189 مليار جنيه خلال الـ9 سنوات الماضية.

وتابع وزير الصحة، أنّ الرئيس السيسي وجّه بتشغيل أول مستشفى متكامل يديره التأمين الصحي بكفاءة شديدة، وهناك تصديق على مستشفى آخر، ويتم التعامل مع الرسومات الهندسية حاليا.

وأكد أنّ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل غطت أكثر من 6 ملايين مواطن، وقدّمت ملايين الخدمات بإجمالي 51.2 مليارات جنيه، متابعا: «سألت وزير المالية عن تكلفة التأمين الصحي الشامل لتغطية الـ27 محافظة، وهو خبير اكتواري وله خبرة في التأمين الصحي، وقال سيكون هناك 571 مليار جنيه بحلول 2030، وهنا نتحدث عن تكلفة العلاج فقط، ولا علاقة لذلك بالإنشاءات وتجهيز المستشفى الذي يبلغ متوسطه 200 سرير بـ1.5 مليار جنيه».